Fortarock in 2018 weer terug in Goffertpark

NIJMEGEN - Het Nijmeegse metalfestival FortaRock keert volgend jaar weer terug naar het Goffertpark. Volgens de organisatie is er voor 2018 weer genoeg aanbod om het festival in juni terug te laten keren.

De negende editie van FortaRock is dit jaar afgeblazen, omdat de organisatie niet genoeg goede bands kon boeken. ,,We konden ook geen grote headliner krijgen om er een waardig festival van te maken. En om een goed festival neer te zetten, moet je wel een sterke line-up hebben. We zaten in een verkeerd weekend, veel bands waren niet beschikbaar. Daarom was het een wijs besluit een jaar over te slaan om sterk terug te komen’’, zegt Freek Koster, promotor van FortaRock.

Rammstein

Volledig scherm Rammstein op FortaRock. © Mariska Hofman Bij eerdere edities stonden grote namen in de metalwereld op het podium. Zo traden onder meer Rammstein, Volbeat, Slipknot en Iron Maiden op in het Goffertpark. Vorig jaar trok het festival nog 25.000 metalliefhebbers. ,,En een paar jaar geleden met Rammstein zaten we zelfs aan 50.000 man publiek’’, zegt Koster.

Datum

Een datum voor FortaRock 2018 is al bekend: vrijdag 1 en zaterdag 2 juni. Ook zijn er volgens Koster al vijf namen bevestigd. ,,Ik verwacht dat we ergens in de zomer bekendmaken welke bands dat zijn. Het is afhankelijk van wanneer de bands hun tours willen aankondigen. Een verschil met eerdere edities van FortaRock is dat de vrijdag een uitgebreider programma gaat hebben. Normaal was op vrijdag de pre-party en was zaterdag de echte festivaldag. Nu zit de vrijdag daar een beetje tussenin.’’