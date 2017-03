Fotografen laten zien: hoe staan we ervoor in Nederland?

NIJMEGEN - Vier Nijmeegse fotografen schitteren in de landelijke fotokrant 'De stand van het land. Nu'. In de krant, die verspreid wordt in een oplage van 10.000 stuks, laten in totaal 37 fotografen zien wat zij vinden van hoe het er momenteel voor staat in Nederland.

De krant wordt verspreid in een oplage van 10.000 stuks door het hele land. Nijmegenaren hebben de krant bedacht, samengesteld en vormgegeven.

Statement

De krant kan gezien worden als statement naar de politiek toe. 'Het vertrouwen in de politiek is op een historisch dieptepunt. Politici hebben hun geloofwaardigheid verloren. Ze worden als pathologische leugenaars gezien, die hun principes verkwanselen voor de macht en het publiek niet eerlijk informeren over de gang van zaken', schrijft journalist en programmamaker Sinan Can in het voorwoord.

Regie in eigen hand

Een van de fotografen die mee heeft gewerkt is Paul Breuker. Hij maakte in 2015 een fotoserie van de ernstig zieke Henk Wouda uit Meppel, op zijn sterfbed. Elke vrijdag ging mevrouw Kuiers uit Staphorst in traditionele klederdracht naar hem toe. De inmiddels overleden Wouda had destijds alles al geregeld voor zijn uitvaart: de steigerhouten doodskist was uitgekozen, de muziek was bepaald en zelfs de rouwkaart vormgegeven. De foto toont Wouda, met naast hem zijn doodskist. ,,Een heel bijzonder beeld. Wouda was een vriend van mijn zwager en zo hoorde ik hierover. Ik vond het heel indrukwekkend dat hij de regie voor zijn uitvaart op zijn sterfbed zo in eigen hand nam. Het is nu heel Nederlands, je ziet het vaker. Twintig jaar terug was zoiets ondenkbaar in ons land’’, zegt Breuker.

Medemenselijkheid

Ook de medemenselijkheid is een aspect dat Breuker intrigeert. ,,Al 38 jaar lang werkte mevrouw Kuiers uit Staphorst voor de familie en ze bleef Wouda wekelijks verzorgen. Erg mooi om dat te zien.’’

De krant is verstuurd naar maatschappelijke organisaties en politieke partijen en uitgegeven op plaatsen als bibliotheken, gemeentehuizen en op fotomanifestaties. In Nijmegen is het boek gratis te krijgen bij boekhandel Roelants, bibliotheek De Mariënburg , Dekker van de Vegt, Lux, fotostudio Geert van de Ven en Foto Grijpink.