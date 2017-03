Gaziantep dreigt Nijmegen met verbreken stedenband

Dat is te lezen in een verklaring die de gemeente Gaziantep op haar website heeft geplaatst.

Borden

Maatregelen

,,Ik ga geen centimeter op deze eisen in'', laat burgemeester Bruls in een reactie weten. Hij noemt de wijze waarop de Nederlandse regering in het diplomatieke conflict heeft gehandeld, 'zeer gerechtvaardigd'. Bruls betreurt de stap van Gaziantep. ,,De stedenband wordt gekoppeld aan een conflict tussen staten, dat is niet goed. We hadden juist de afspraak: de stedenband doet niet aan politiek.''