Gedupeerd echtpaar: 'Wie betaalt onze verbrande avondkleding?'

NIJMEGEN - Krijgen we onze schade vergoed nu onze feestkleding in vlammen is opgegaan door de verwoestende brand in winkelcentrum Weezenhof? Met die vraag worstelen Lily Jacobs (65) en Jean Buskens (65) uit Nijmegen.

De feestkleding van hun 40-jarig huwelijk lag bij stomerij City Wash, toen het winkelcentrum en hiermee ook de stomerij in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen op ging.

Het stel was van plan de kleren aan te doen op de bruiloft van hun dochter in juli. ,,Het gaat om een kostuum van m'n man en bij mij om een jasje. Klein leed natuurlijk als je denkt aan de enorme schade voor de stomerij. Voor hen is dit pas echt verschrikkelijk’’, zegt Jacobs.

Verzekering

Toch is het een vervelende kwestie, vindt Jacobs. ,,Als we de kleding nieuw kopen, zijn we zo'n 900 euro kwijt. Ook hebben we de stomerij een vooruitbetaling gedaan. Zoals het er nu naar uitziet is die niet van plan iets te vergoeden. De stomerij verwijst naar onze eigen inboedelverzekering, maar onze verzekeraar naar de aansprakelijkheidsverzekering van de stomerij.’’