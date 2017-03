Geen alcohol en tabak in 'gezonde' supermarkt op Radboud Universiteit

NIJMEGEN - Nijmeegse studenten kunnen vanaf komende maand voor hun dagelijkse boodschappen terecht bij de Spar op de Radboud Universiteit. Een alcoholische versnapering of een pakje sigaretten is er niet te koop.

Het filiaal van Spar University, het 'zusje van' de reguliere Spar, opent maandag 3 april onder het Erasmusgebouw.

Alcoholvrij bier

Op verzoek van de Radboud Universiteit mogen er geen sigaretten en alcohol verkocht worden. Ook niet na 15.30 uur, wanneer in het Cultuurcafé de tap wel open gaat. Het Facilitair Bedrijf vreest dat een alcoholverbod tot die tijd niet te handhaven valt. Erwin Binneveld, uitbater van Spar University, heeft begrip voor het besluit. ,,De groep voor alcohol en tabak is ook weer niet overdreven groot, merken we in de andere winkels. Alcoholvrij bier gaan we wel verkopen.''

Gezondheid

Het Spar University filiaal op de Radboud Universiteit is de zevende van het land. Volgens Binneveld gaat de Nijmeegse vestiging zich erg richten op gezondheid. ,,Gezonde producten gaan we fysiek aantrekkelijk presenteren naar de klanten toe. Ze komen bij elkaar te liggen en gaan echt opvallen. Met deze formule willen we discussie uitlokken: kies je voor een gezond product of wordt het toch een vette hap?’’, zegt Binneveld. ,,Ook komt er een watertappunt van het initiatief Join the pipe, dat waterprojecten uitvoert in ontwikkelingslanden. Studenten kunnen bij het tappunt gratis kraanwater tappen in hun beker.’’

Frikandelbroodje