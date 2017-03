Geen getrommel meer tijdens Vierdaagsefeesten

Overlast

Het gaat volgens Vrijmoet om drie of vier muziekgroepen. Per avond treden twee groepen op. De trommelaars trekken vaak in een groep door de stad. Ondernemers, artiesten en omwonenden ondervinden tijdens de feestweek veel overlast van de percussiebands, zo bleek uit evaluaties. Daarom heeft de Vierdaagsefeesten besloten om trommelaars geen ontheffing te verlenen.

Grens

Volgens Vrijmoet is geen sprake van een strenger beleid. ,,We gaan niet strenger optreden. Maar we willen het voor iedereen leuk houden. Het feest voor iedereen moet een feest blijven en willen overlast waar mogelijk reduceren. Percussiebands komen heel erg binnen. Tijdens de Vierdaagsefeesten vragen we veel van de binnenstad, van de bewoners. Geluidsoverlast is een van de onderwerpen. Er is altijd veel begrip, maar daar zit ergens ook een grens aan.''