Geen loting meer voor brugklassers in Nijmegen

Opbrengst windmolens Lent valt tegen door weinig wind

20 maart NIJMEGEN - Eindelijk begint de wind aan een inhaalrace. Voor het eerst in maanden waait het stevig in Nederland en draaien de vier nieuwe windmolens aan de Griftdijk-Noord in Lent op volle kracht, Dat gebeurde eerder alleen op nieuwjaarsdag toen er storm was.