Geen of zeer lage huurverhoging in regio Nijmegen dit jaar

Het is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat de huren vrijwel bevroren blijven in deze regio. Vorig jaar was het Portaal, met 11.000 woningen de grootste sociale verhuurder in Nijmegen, die de huren niet liet stijgen. Nu kiest Portaal voor het inflatiepercentage van 0,3 procent. Ook Talis (9.000 woningen in Nijmegen; bijna 5.000 in Wijchen) verhoogt de huren met 0,3 procent.



Aanvankelijk koerste ook Standvast Wonen hierop af. Directeur Esther Lamers : ,,Maar we vinden dit inflatiepercentage zó laag, dat we alsnog besloten hebben de huur helemaal niet te verhogen.’’