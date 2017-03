Geen treinen tussen Wijchen en Oss door defecte trein

Nijmegen wil in 2035 afvalloos zijn

8 maart NIJMEGEN - Op weg naar een afvalloos tijdperk. Dat is het streven van acht gemeenten in de regio Nijmegen. Afval moet niet meer automatisch in de vuilverbranding terecht komen, maar eigenlijk altijd weer de grondstof zijn voor een nieuw product. Die route naar een afvalvrij leven is een lang traject, maar het is noodzaak, zo zeggen de gemeenten.