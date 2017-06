Kat komt na uren vastzitten weer van richeltje hoge flat

Wat kan en mag op de Spiegelwaal is nog steeds niet helder

9:45 NIJMEGEN - Acht kilometer extra zandstrand heeft de nevengeul de stad Nijmegen opgeleverd. Waar de Waaloevers altijd al in trek waren om te zonnen, biedt bijna 4,4 kilometer lange en 300 meter brede Spiegelwaal bij Lent de recreanten veel meer aan. Maar wat er nu wel en niet mag? Rijkswaterstaat is vooralsnog terughoudend. En dat leidt tot onbegrip in de stad.