Gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij NXP Semiconductors in Nijmegen

Invallen in onderzoek wiethandel en witwassen

24 februari NIJMEGEN - In twee huizen aan de Weezenhof en Valkenaerhof in Nijmegen zijn donderdag invallen gedaan in een grootschalig onderzoek naar wiethandel en witwassen. Twee verdachten zijn opgepakt: een 29-jarige vrouw uit Nijmegen en een man van 30 zonder vast adres.