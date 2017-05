GGD: Cafetaria's houden zich slecht aan 18 jaar-grens voor alcohol

,,Je zou je kunnen afvragen of de verkoop van alcohol in cafetaria's niet beter helemaal verboden kan worden’’, zegt alcoholmatigingsdeskundige Martijn Planken.

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls is daar geen voorstander van. De functie van een cafetaria komt overeen met die van cafés, vindt hij. ,,Cafetaria's ontvangen ook publiek om dat van een natje en een droogje te voorzien. En ik vind het een beetje willekeur, omdat we dat bij de andere categorieën - cafés, slijterijen, supermarkten - ook niet doen.’’

17-jarigen

De GGD Gelderland-Zuid laat elke twee jaar in alle gelegenheden die alcohol verstrekken, testen of ook aan minderjarigen wordt verkocht. Dat doet onderzoeksbureau Nuchter. In 2016 hebben 17-jarigen in totaal 290 aankooppogingen gedaan in 145 supermarkten, horecagelegenheden, slijterijen, sportkantines en cafetaria's in Berg en Dal, Druten, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen.