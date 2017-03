Glazen lift bij Oversteek wordt nu dichtgetimmerd

De lift werd ruim twee jaar geleden geheel in plastic verpakt. Dat gebeurde nadat veel van de grote, glazen ruiten in het voorjaar van 2014 door vandalen waren vernield. Sindsdien is de lift voor voetgangers en fietsers niet in gebruik.

Rukwinden

Twee weken geleden bleek de plastic folie niet bestand tegen rukwinden. Door de windstoten scheurden grote delen los. Het plastic drukte de overgebleven ruiten naar binnen, waarna er glasscherven naar beneden vielen, aldus een woordvoerster van de gemeente Nijmegen.

Met behulp van een hoogwerker zijn gisteren de restanten van het los wapperende plastic verwijderd. Vandaag is begonnen met het aanbrengen van houten beplating. ,,Dat doen we uit oogpunt van veiligheid." Dat werk moet eind van deze week af zijn.

Twijfel

De beplating is bedoeld als een tussenoplossing. Het college twijfelt nog steeds of Nijmegen de lift laat repareren. Er is nog geen besluit genomen. ,,We beraden ons nog", laat de woordvoerster weten.

Slopen

Het herstel van de schade uit 2014 zou de gemeente 80.000 euro gaan kosten. De stadspartij Gewoon Nijmegen wil de lift daarom laten slopen.

Cadeau