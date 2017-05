Goffertbad gesloten door te grote drukte

NIJMEGEN - Buitenbad De Goffert in Nijmegen moest om 14.00 uur vanmiddag de deuren sluiten voor nieuwe bezoekers. Voor het eerst in de 65-jarige geschiedenis van het buitenbad was het zo druk dat badmeesters en -juffen de veiligheid niet meer konden garanderen.

Bezoekers kregen het advies uit te wijken naar de andere zwembaden in Nijmegen. ,,We kunnen 35.000 bezoekers tegelijkertijd aan. In de baden was het zo vol dat we het niet verantwoord vonden om nog meer mensen binnen te laten’’, zegt directeur Heino Jacobs.

Waterpolotoernooi

De grote drukte is een gevolg van enerzijds de warmte. Daarnaast is er dit weekeinde een waterpolotoernooi van Hydrrofiel. De waterpoloërs nemen volgens afspraak de helft van het zwembad in bezit. ,,Het toernooi wordt hier al tien jaar op rij gehouden, alleen is het tot nu toe nooit een probleem geweest. Het was in het verleden altijd koeler.’’

Nogal wat klanten die niet meer binnen mochten, waren boos. Zij kregen het advies om uit te wijken naar andere zwembaden in de stad. Zwembad West met eveneens een buitenbad kon de drukte wel goed aan. ,,Ook wij zijn niet gelukkig met het noodgedwongen afwijzen van klanten", zegt Jacobs. ,,Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden.’’

Communicatie