Gratis bier tegen betutteling van de Radboud Universiteit

Zaak trein­ver­krach­ter heropend: extra onderzoek nodig naar dader én slachtoffer

14:21 De zaak tegen de 22-jarige 'treinverkrachter' Adam V.B. uit Vleuten wordt heropend. Volgens een tussenvonnis van de rechtbank in Zwolle is aanvullend onderzoek nodig naar de gedragingen van zowel de verdachte als het slachtoffer. V.B. wordt er van beschuldigd in mei 2015 een toen 12-jarig meisje te hebben verkracht op het toilet in de trein van Zwolle naar Nijmegen.