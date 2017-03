Gratis reizen omdat iemand het brandalarm indrukt op station Nijmegen

Mes in Gelderse be­drij­ven­ter­rei­nen: 150 hectare geschrapt

16:02 ARNHEM - In de regio Arnhem-Nijmegen gaat het mes in de voorraad aan bedrijventerreinen. Er wordt voor 150 hectare geschrapt. De hardste klappen vallen in Lingewaard (Bemmel, Huissen) en in de gemeente Zevenaar.