Groesbeker gewond na klap met stuk glas door Nijmegenaar

Politie vraagt Nijmegenaren privécamera's aan te melden

9:01 NIJMEGEN - De politie roept inwoners en bedrijven in Nijmegen op om camera's te melden die voor eigen gebruik aan een woning of bedrijfspand hangen. De opnameapparaten komen in een databank, zodat de opsporingsdiensten na een misdrijf snel beelden kunnen opvragen.