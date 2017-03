Grootste telescoop van Nederland op Radboud Universiteit

Deze MeerLICHT-telescoop is behalve de grootste ook de meest geavanceerde telescoop in het land.



Gigantisch

,,Het is gigantisch, voor een telescoop. Wereldwijd zijn telescopen wel vaker zo groot, maar in Nederland is er alleen in Groningen één die in de buurt komt. Daar staat er een van zo'n 60 centimeter doorsnede’’, zegt Marc Fokker van de Astronomische Kring Nijmegen.



Licht

De bedoeling is dat de telescoop meer zichtbaar licht ontdekt in het heelal, vertelt sterrenkundige van de Radboud Universiteit Steven Bloemen. ,,We zijn hem nu aan het testen en hij gaat binnenkort naar Zuid-Afrika. Daar koppelen we de MeerLICHT aan kleine radiotelescopen, die radiogolven opmerken van uitbarstingen in het heelal. Alleen zien zij daar niets bij. Normaal als deze radiotelescopen iets opmerkelijks ontdekken, wordt dat doorgegeven en kunnen we daarna pas op zoek of we daar iets bij zien. Door deze telescoop direct eraan te koppelen, kunnen we directer op zoek naar lichtobjecten in het heelal.’’



Voorloper

De MeerLICHT is ook de voorloper van een tweede project: BlackGEM. Met drie van die telescopen, gebaseerd op de MeerLICHT, gaan Bloemen en zijn team vanaf volgend jaar in Chili zoeken naar lichtflitsen die ontstaan bij botsingen van dubbele neutronensterren en van zwarte gaten in het heelal. ,,We hopen uiteindelijk meer te weten te komen over dubbele neutronensterren en zwarte gaten. Dat zouden geweldige ontdekkingen zijn.’’