Grote twijfel over huurprijs van 710 euro voor piepkleine appartementen

Puntentelling

Ze adviseert de toekomstige huurders de huurprijs direct voor te leggen aan de landelijke Huurcommissie voor een oordeel. Ze kan zich nauwelijks voorstellen dat deze appartementen op basis van de wettelijke puntentelling voor sociale huurwoningen op die hoge huurprijs uitkomen. Toch kan Van Setten ook geen garantie op winst geven bij een zaak voor de Huurcommissie. ,,Het hangt ook af van andere voorzieningen in de woning zoals het energielabel: hoe staat het met energieverbruik." Maar op basis van haar ervaring met andere woningen is Van Setten hoopvol over een positieve uitspraak. Ze vindt het niet slim dat de gemeente Nijmegen de 'huurprijzen van de nieuwbouw aan de Genestetlaan niet in een overeenkomst met Stuworld heeft vastgelegd'. ,,Laat dat een les zijn." In het bestemmingsplan wordt wel gesproken van goedkope huurwoningen, maar dat is niet tot op detail vastgelegd.

Kritiek

Het is niet voor het eerst dat de ontwikkelaar en verhuurder Stuworld, actief in meerdere steden, bekritiseerd wordt vanwege hoge huurprijzen. In Tilburg stuitte de ontwikkelaar in 2015 en 2016 op protest van huurders. Zij stapten naar de landelijke Huurcommissie en kregen gelijk. De huur moest met 75 euro per maand omlaag. Via een rechtszaak wist Stuworld die verlaging later weer te beperken tot 25 euro per maand.