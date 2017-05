Harry en Corry, al 62 jaar gelukkig aan Hengstdalseweg

Volledig scherm Het omslag van het boek Honkvast. © PR Al moet hij bij de vele trapjes in z'n woning aan de Hengstdalseweg tegenwoordig 'heel voorzichtig zijn', tot zijn dood blijft hij in zijn rijtjeswoning. De Nijmegenaar is een van de geportretteerden in het nieuwe boek Honkvast, van de Nijmeegse schrijver Steffie van den Oord. Een boek waarin ze vijftien mensen die al decennialang op dezelfde plek wonen portretteert.



Samen met zijn vrouw Corry nam Burgers 62 jaar geleden, in november 1955, zijn intrek in het naoorlogse huurhuis. Na jaren ellende vond hij er het geluk met zijn vijf jaar jongere vrouw.

Oorlog

Die nare jaren speelden zich vooral af in de Tweede Wereldoorlog. ,,Een hel was het’’, zegt hij geëmotioneerd. In 1943 dacht hij te ontkomen aan de oproep om in Duitsland te werken. Hij meldde zich netjes op het station, zijn naam werd op een lijst gezet, maar vervolgens liep de jonge Harry rustig aan de achterkant het station uit. ,,Maar ze kwamen erachter. Een dag later was er een inval bij m'n ouderlijk huis aan de Berg en Dalseweg. Meldde ik me niet onmiddellijk bij de politie, moest m'n broer zich melden. Tja, wat doe je dan? Natúúrlijk ging ik me melden, op het bureau aan de Ridderstraat.’’

Sadisten

Na drie nachten in de cel werd hij in het Nederlandse strafkamp Erica afgeleverd, in Ommen. ,,De bewakers waren regelrechte sadisten. 'Liggen! Staan! Liggen! Staan!', ging het een halfuur lang. We sliepen met zestig man in een barak, met gevangenen én met echte boeven. Ik sliep naast de grootste boef'', zegt Burgers met trillende stem. Wat daar gebeurde staat op zijn netvlies gebrand, maar Burgers wil er niet aan denken. Even valt het stil. Hij neemt een slokje van z'n thee. ,,Ik moest de meest vreselijke seksuele handelingen verrichten. Gruwelijk. Een jongen van 19 was ik.’’

Quote De bewakers waren regelrechte sadisten. 'Liggen! Staan! Liggen! Staan!', ging het een halfuur lang. Harry Burgers

Eed

Zes weken lang leefde hij in 'de hel' in Ommen. Hierna moest hij per trein naar een werkkamp in het Duitse Hohenlanke. ,,Enorm zwaar werk moesten we doen. We moesten een terrein egaliseren en wortels uit de grond halen. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds, met twee kleine pauzes’’, zegt Burgers. ,,Met m'n vriend Ko had ik een eed afgelegd. Voor kerst zouden we thuis zijn, hadden we gezworen met God als getuige.’’ Toen het erop aankwam, durfde Ko niet. ,,Als je gepakt zou worden, ging je eraan. Ik durfde het wel, samen met een ander. Wat hebben we geluk gehad dat we de controle in de trein zijn ontweken en wat was het fijn weer thuis te komen. Al leefde ik erna wel angstig thuis ondergedoken, want de Duitsers mochten niks weten.’’

Nederlands-Indië

Tijdens het bombardement in '44 kwam z'n oudste zus Nellie om, later overleed Harry's vader. De gebeurtenissen weerhielden hem er niet van in '46 te gaan vechten in Nederlands-Indië. ,,Stonden we ineens aan de andere kant en lieten wij iedereen klusjes doen. Het voelde eerst goed, de Jappen stonden toch aan de verkeerde kant. Maar ik besefte later ook dat nu wij eigenlijk de bezetter waren, net als de Duitsers een paar jaar ervoor.’’ Nadat de punt van een bamboestok in '47 zijn rechterbeen kwam, werd Burgers afgekeurd en naar huis gestuurd. ,,Ik woonde pas net thuis en m'n moeder overleed. Daar was ik dan: 23 en al geen ouders meer.’’

Geluk

Zijn geluk hervond Burgers, nadat hij op het verzekeringskantoor waar hij terechtkwam 'een hele mooie vrouw' ontmoette: Corry. ,,Een geschenk uit de hemel. Ze was zuiver, had weinig van de wereld gezien. Na alle ellende was het eindelijk een lichtpuntje.’’

Vanwege werk woonde het verliefde stel eerst in het Duitse Frankfurt, maar koos in 1955 voor de Hengstdalseweg. Ze kwamen ze te wonen in een typisch naoorlogs huis, met trapjes en een doorgeefluik tussen de kamer en keuken. ,,We hebben hier vijf kinderen grootgebracht en zijn altijd gelukkig geweest. Nog steeds. We sturen e-mails, houden het huis grotendeels zelf bij, gaan met de auto op pad en maken met de trein uitstapjes. Aan weggaan hebben we nooit gedacht.’’