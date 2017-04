Heel veel tranen bij 'Ingrid van de Spar': Dit is te erg

Ook haar spaargeld. ,,Ik wilde voor de nieuwe winkel per se geen hypotheek afsluiten. Dat maakt het ook zo lastig voor een doorstart. De vergoeding van de verzekering is nooit genoeg om weer te kunnen beginnen. Ik kan ook niet een half jaar geen geld verdienen. Ik ben bang dat het einde oefening is.’’



Ze vindt dat misschien nog wel erger voor de trouwe klanten dan voor haarzelf. Eerder was ze vertrouwenspersoon ('Ingrid van de Spar') voor veel klanten die de naastgelegen Spar bezochten. De supermarkt ging in januari dicht. ,,Ik heb zoveel energie gestoken in deze nieuwe winkel om iets terug te doen voor de mensen in de Weezenhof. Ik werk hier achter de kassa vanaf dat ik 15 ben. Ik heb het niet voor het geld gedaan, maar voor die mensen die een praatje willen maken en voor wie een postkantoor aan de overkant van het Maas-Waalkanaal te ver weg is.’’



De winkel zou vrijdag het assortiment verder uitbreiden met paasartikelen. ,,Dat hoeft ook niet meer.’’ Tegen haar man, met snik in de stem: ,,Ik ga in de auto zitten. Dit is te erg.’’