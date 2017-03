Hoogleraar filosofie aan Radboud nieuwe Denker des Vaderlands

Hotel Nimma opent de deuren

8:45 NIJMEGEN - Van backpackers tot zakenlui, van buurtbewoners tot expats: Hotel Nimma – dat tegelijkertijd ook een restaurant en café is – moet voor iedereen een beetje als thuis voelen. Vrijdag opent het nieuwe logement, dat is gevestigd in een oud kantoorpand nabij de Oversteek, de deuren.