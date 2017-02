Hou de rugzak, maar geef alsjeblieft mijn vakantiefoto's terug

,,Ik ben snel gedraaid en was met een half uur terug bij de schouwburg. Mijn tas was verdwenen.'' Zijn hoop dat de vinder de tas bij de politie of de gemeente wel zou afgeven is tot nu toe tevergeefs gebleken, zegt hij woensdagmiddag op weg naar een voorstelling in Lelystad.



,,Ik hoop zo dat mensen mijn schijfje, een blauwe van het merk Seagate, alsnog willen afgeven. Ze hebben er helemaal niets aan. Het schijfje is beveiligd. De tas en de TomTom die er inzat mogen ze houden, maar geef dit alsjeblieft terug.''