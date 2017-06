IJscomannen in de wijken verbieden? 'Te idioot voor woorden'

NIJMEGEN - 'Te idioot voor woorden.' 'Dit slaat he-le-maal nergens op.' 'Onzin.' 'Dit is ondernemertje pesten.' De politieke partijen Voor Nijmegen.NU, D66, SP en VVD zijn het erover eens: ijscomannen moeten vanuit hun karretje ijs kunnen verkopen in Nijmeegse wijken. Zonder vergunning.

De Nijmeegse gemeenteraad heeft eerder de ventvergunning afgeschaft. Dat betekent dat ijs verkopen overal mag.

Standplaatsvergunning

Maar in de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) staat dat zonder een andere vergunning – een standplaatsvergunning – niks mag worden verkocht vanuit een voertuig, kraam of tafel. Stadstoezicht dreigt ijsverkoper Marco Contino op basis van dit artikel nu met een boete van 230 euro als hij vanuit zijn karretje ijs blijft verkopen. Hij doet dat onder andere langs de nevengeul.

,,Venten is met een karretje door de wijk gaan’’, zegt Paul Eigenhuijsen van de lokale lijst Voor Nijmegen.Nu. ,,We hebben in Nijmegen afgesproken dat we geen ventvergunning meer afgeven. Dat venten dus vrij is. Dan moet je dat ook vrij laten en niet één ijscoman aanpakken.’’ Een meerderheid van de raad is het met hem eens.

Regels

,,Als je met elkaar afspreekt dat de ventvergunning wordt afgeschaft, moet je daar ook naar handelen’’, zegt Tobias van Elferen van D66. ,,Wat opmerkelijk is, is dat niet alleen de regels blijkbaar niet in overeenstemming zijn met wat we willen, maar dat Stadstoezicht er ook nog eens actief op handhaaft. De gemeente dreigt iets anders te doen dan de raad wil."

Eigenhuijsen en Van Elferen vinden dat het gewraakte artikel uit de APV moet worden geschrapt. ,,Het is niet de bedoeling dat een karretje een vaste standplaats inneemt, maar het artikel in de APV moet zo worden aangepast dat iemand met een ijscokar door de stad kan rijden en ergens kan staan waar het gezellig is. Het gaat om een mobiele kar. Lekker blijven doen, zou ik zeggen", geeft Hans van Hooft van de SP ijscoman Contino mee.

Schrappen