‘Intelligentie is veel meer dan de uitslag van die ene IQ-test’

Puzzel

Stel, je krijgt de opdracht om met verschillende blokjes een figuur na te maken. Je schuift de blokjes in elkaar, maar opeens wordt duidelijk dat de aanpak niet goed is. Je begint opnieuw en lost de puzzel vervolgens wél in één keer op. ,,Je zou zeggen dat die proefpersoon het vrij goed heeft gedaan, maar er komt in dit geval toch een lage score uit, omdat aan het begin veel tijd verloren is gegaan. De score kan in dit geval net zo laag zijn als iemand die aan het begin al helemaal vastloopt’’, zegt Van Aken.

Eindscore

Het typeert volgens Van Aken dat taken uit een IQ-test lang niet alles meten wat ze zouden moeten meten. Net als bij veel andere IQ-tests is er volgens de onderzoekster in dit voorbeeld te veel focus op de eindscore, maar te weinig op de zogeheten 'executieve functies'. ,,Hierbij gaat het om de stappen die iemand in zijn brein maakt om tot een juiste oplossing te komen. De IQ-tests zoals die nu gebruikt worden, zeggen daar weinig tot niets over. Meestal meten ze niets of weinig van de stappen in het hoofd. Terwijl dat juist een belangrijk onderdeel is van het intelligentieniveau.’’