Jeugdfilm van Turks-Nijmeegse filmmaakster in race voor Emmy

NIJMEGEN - De van oorsprong Turks-Nijmeegse filmmaakster Arzu Kökeng is met haar jeugdfilm Dede: Mehmet met de gele laarzen in de race voor een Emmy Award. De film, geïnspireerd op haar eigen jeugd, dingt mee in de categorie 'kindertelevisiefilms en - miniseries'.

,,Of we nu winnen of niet: alleen al genomineerd worden is een droom die uitkomt. Ik sprong een gat in de lucht en begon spontaan te dansen toen ik het hoorde’’, zegt Kökeng, die de film schreef.

Familiegeheim

De film vertelt het verhaal van Merel (11), een meisje dat een groot familiegeheim ontdekt. Ze komt er per toeval achter dat haar biologische grootvader een Turkse gastarbeider is. De film heeft wat weg van het eigen verleden van Kökeng, omdat ze er op haar twaalfde achter kwam dat ze een Portugese halfbroer heeft. De regie van de film was in handen van Tamara Miranda, de productie van Germen Boelens van Corrino Drama. De korte film was eind 2015 voor het eerst te zien op de Nederlandse televisie, bij de KRO/NCRV.