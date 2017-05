Jeugdteams Orion en Oranje Blauw spelen laatste minuut gestaakte kampioenswedstrijd uit

De Groot: Vertrouwen dat NEC het gaat rechtzetten

26 mei NIJMEGEN - NEC-trainer Ron de Groot is positief gestemd voor de return tegen NAC Breda. ,,Je proeft in de spelersgroep het vertrouwen dat we het gaan rechtzetten’’, zei de interim-coach vrijdag, daags na de zure 1-0 nederlaag in Breda.