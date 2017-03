Jochem van Gelder in een stoellift bij open dag Nijmeegs verpleeghuis

Bezoeken aan Eerste Hart Hulp in 2016 fors toegenomen

12:01 NIJMEGEN - Het aantal bezoeken aan de Eerste Hart Hulp van de ziekenhuizen in een groot deel van Gelderland is in 2016 fors toegenomen. Dit is niet uitsluitend een gevolg van de vergrijzing, onder alle leeftijden is sprake van een stijging.