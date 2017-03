Jochem van Gelder: Zelfs mijn broers dachten dat ik de mol was

BENEDEN-LEEUWEN - Jochem van Gelder is verbaasd dat zo veel mensen dachten dat hij de mol was in het programma 'Wie is de Mol?. ,,Zelfs mijn broers waren ervan overtuigd. Maar zij hadden moeten weten dat ik helemaal niet drie tot vier weken van huis kan zijn. Ik ben in mijn hele leven nooit langer dan veertien dagen in het buitenland geweest. Ik ben niet zo reislustig, want ik krijg snel heimwee'', vertelt hij zondagmorgen, de ochtend na de finale van 'De Mol'.