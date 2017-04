Jochies van 8 en 9 uit Vlissingen 'op avontuur' naar Nijmegen

Vluchtende Nijmegenaar opgepakt na verdachte situatie in Weurt

20 april WEURT - Een 44-jarige man uit Nijmegen is in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt na een vluchtpoging in Ewijk. De politie zat achter de man aan vanaf Weurt, waar een getuige een 'verdachte situatie' had gemeld bij de pinautomaat aan de Laan 1945.