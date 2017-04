Jongetje (6) maakt het weer goed na reanimatie in Nijmeegs zwembad

NIJMEGEN - Een 6-jarig jongetje uit Nijmegen dat zondagmiddag moest worden gereanimeerd na bijna te zijn verdronken in zwembad West in Nijmegen, maakt het weer goed. Dat meldt directeur Heino Jacobs van Sportfondsen Nijmegen.

Een zwemster trof kort voor 15.00 uur het slachtoffertje aan op de bodem van het zwembad en haalde hem uit het water. Een badjuffrouw aan de kant van het zwembad begon met reanimeren. Ook paste ze mond-op-mondbeademing toe.

Ziekenhuis

De jongen, scholier van vluchtelingenschool De Bloemberg, kwam snel weer bij zijn positieven en is daarna voor controle naar het ziekenhuis overgebracht. ,,We hebben zondagavond nog contact gehad met de familie’’, aldus Jacobs. ,,Hij is weer uit het ziekenhuis ontslagen. Onze conclusie is dat hij maar heel kort onder water heeft gelegen. Alles gaat goed met hem.’’

Geschrokken

Het personeel is volgens de directeur een dag na het incident nog flink aangeslagen. ,,Gelukkig maken we dit niet vaak mee. Het hakt erin. Iedereen is erg geschrokken.’’ Dat is volgens hem ook de reden dat alleen hij als directeur het woord voert. ,,We hebben geen behoefte aan sensatieverhalen.’’

De moeder, die alleen Engels sprak, was met haar drie kinderen in het zwembad. Ze was volgens Jacobs met de jongste even naar het toilet en had met de oudste van ongeveer 12 afgesproken dat die de 6-jarige in de gaten zou houden. Die zat in het peuterbadje waar het water maximaal 20 centimeter hoog is.

,,Het jongetje is door de oudste uit het oog verloren’’, zegt Jacobs. ,,Hij is in het recreatiebad gesprongen dat 1.20 meter diep is.’’ De 6-jarige volgt zwemlessen via zijn school, maar kan nog niet zwemmen. Hij droeg geen zwembandjes.

Dronken mannen

De inmiddels teruggekeerde moeder was haar zoekgeraakte zoontje al in paniek aan het zoeken, toen ze zag hoe de zwemster haar uit het water geviste zoontje overhandigde aan de badjuffrouw. Op het moment van het incident waren drie toezichthouders in het zwembad. Een van hen werd was druk met het wegsturen van twee dronken mannen die het zwembad in wilden komen. ,,Een derde toezichthouder stond bij het vijftigmeterbad’’, zegt Jacobs.

De badjuffrouw bij het recreatiebad was afgeleid door ruziënde pubermeiden, waardoor ze korte tijd het zicht op het zwemwater kwijt was. Ze greep adequaat in toen het slachtoffertje bij haar gebracht werd. Jacobs: ,,Ze heeft eerder met kinderen gewerkt en is een ervaren kracht als het om toezicht en de behendigheid van reanimeren gaat.’’

