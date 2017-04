Jongetje gereanimeerd bij zwembad West in Nijmegen

NIJMEGEN - Een buitenlands jongetje is zondagmiddag gereanimeerd in Sportfondsenbad Nijmegen-West aan de Planetenstraat in Nijmegen. Het slachtoffer was kort daarvoor uit het water gehaald. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk.

De toezichthoudster van het zwembad heeft de jongen direct gereanimeerd. Toen hij weer bij kennis was, is er mond-op-mond-beademing toegepast. Het jongetje leek daarna is goede doen, aldus de directeur van het zwembad.

Het slachtoffertje is uit voorzorg en voor nacontrole overgebracht naar het ziekenhuis. Een bestelde traumahelikopter is uiteindelijk niet ter plaatse gekomen.

Slecht Engels

Volgens de directeur was het slachtoffertje samen met zijn moeder en twee andere kinderen in het zwembad. De moeder sprak slecht Engels en kon niet duidelijk maken wat er precies gebeurd was met haar zoontje. Ze kon alleen 'My child, my child' roepen.

Juist op het moment dat zij iedereen aansprak, kwam een andere vrouw met het kind in haar armen aangelopen. Daarop is de toezichthoudster direct in actie gekomen.

Tweede keer