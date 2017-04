Justitie vervolgt directie Smit Draad niet

Ruim anderhalf jaar geleden hebben zeven zieke werknemers van Smit Draad het verzoek tot vervolging ingediend bij het OM in Arnhem. Zij kampen met ernstige gezondheidsklachten die zouden zijn veroorzaakt door jarenlange slechte werkomstandigheden in de fabriek op industrieterrein Westkanaaldijk. Personeelsleden die hierover eerder aan de bel trokken, werden genegeerd of bedreigd met ontslag.

Extra onderzoek

Om tot vervolging over te kunnen gaan is extra (medisch) onderzoek nodig. Dat is tijdrovend en complex en de uitkomst daarvan is ongewis, aldus de officier van justitie in een brief aan vakbond FNV. Bovendien lopen nog twee civiele procedures waarbij de schuldvraag en schadevergoedingen ook aan bod komen. Daarom ziet de officier af van verder onderzoek.

'Politieke wil ontbreekt'

Jan de Jong van vakbond FNV is teleurgesteld over het besluit van justitie. Bij het verzoek tot vervolging waren geen medische gegevens toegevoegd, vanwege het medisch beroepsgeheim. ,,Justitie had die bij ons kunnen opvragen, maar dat hebben ze niet gedaan. We hebben het gevoel dat de politieke wil ontbreekt om te gaan vervolgen.”

Schadeclaims

Maar vervolging van de directie is niet het belangrijkste punt in dit dossier, vindt De Jong. De klokkenluiders maken zich vooral zorgen om hun gezondheid en de daling van hun inkomen omdat ze geheel of gedeeltelijk zijn afgekeurd. De afwikkeling van de ingediende schadeclaims verloopt echter traag. De werknemers gaan niet in beroep tegen het besluit. Wel lopen er nog twee andere zaken in hoger beroep, waaronder eentje tegen de voormalige bedrijfsarts. Die wordt later deze maand behandeld.

Giftige dampen

De grootste klachten van de klokkenluiders waren dat giftige dampen niet goed werden afgevoerd in de fabriekshal en dat ze onvoldoende middelen kregen om zich daar tegen te beschermen. Inmiddels zijn bijna alle tekortkomingen in de fabriek aangepast, zegt De Jong. Alleen op een bepaalde plek in de fabriek doen zich door slechte ventilatie incidenteel nog ongezonde situaties voor.