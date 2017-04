Kitesurfer met hoofdwond in ziekenhuis na val in Lent

Volgens de politie liep de kitesurfer een hoofdwond en beenletsel op. Onder meer een mobiel medisch team is per helikopter ter plaatse gekomen.

Trauma-arts

Uiteindelijk is de man per ambulance naar het Radboudumc gebracht. De trauma-arts, die per helikopter ter plaatse kwam, is bij de ambulance ingestapt. Het slachtoffer verkeerde volgens de politie niet in levensgevaar.