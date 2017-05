Klaar voor het smartlappenfestijn: 'Neem je bruidssluier mee'

Volle boekhandel voor Sonja Barend

17:48 NIJMEGEN - Sonja Barend, die ook wel de Koningin van de Talkshow werd genoemd, was zaterdagmiddag in een volle boekhandel van Dekker vd Vegt in Nijmegen. Om te vertellen over haar onlangs verschenen boek Je ziet me nooit meer terug.