Kleuters uit Lent kunnen tóch in eigen wijk naar school

Dat verzekert Toine Janssen van schoolbestuur Conexus.

Vorige week leek in Lent voor 136 kleuters geen plek met ingang van het nieuwe schooljaar. Conexus gaat alsnog extra schoolklassen starten onder de hoede van basisschool De Verwondering. Over een jaar vloeien de nieuwe accommodaties met leerlingen over in een nieuwe school. Die wordt gebouwd voor de nieuwbouwwijken De Stelt en Vossenpels.

'Prognoses achterhaald'

,,Nieuwbouwwijken zijn harder gegroeid dan ons schoolaanbod. Door de snellere economische groei is de huizenmarkt aangetrokken. Door meer jonge gezinnen zijn prognoses achterhaald’’, legt Janssen uit waardoor het tekort aan schoolplekken dreigde.

Volgens hem is paniek onder de ouders echter onnodig. ,,We hadden sowieso over een jaar een nieuwe school gepland. We halen de nieuwbouwplannen nu een stukje naar voren, zodat we niemand in de kou hoeven te laten staan.’’

Schoolwijzer

Het dreigende tekort kwam aan het licht door aanmeldingen bij de Schoolwijzer.

Raadslid Paul Eigenhuijsen van Liberaal Nijmegen uitte vorige week forse kritiek op de Schoolwijzer. Dat is het centrale systeem in Nijmegen waarmee leerlingen verplicht aangemeld worden voor een nieuwe basisschool. De Schoolwijzer zou niet werken. Dit, omdat het doel om leerlingen bij voorkeur in de eigen wijk naar school te laten gaan, niet gehaald zou worden. Volgens Janssen is het tegendeel waar. ,,Dankzij de gegevens van de Schoolwijzer kunnen we juist tijdig anticiperen."

Aanmeldingen

Basisscholen De Verwondering en De Geldershof kregen beide veel meer aanmeldingen dan dat er plekken zijn. Een derde basisschool in Lent, 't Talent, zag de aanwas minder worden dan er ruimte is. Ook dat is volgens Janssen niet raar. ,,'t Talent ligt in een inmiddels gevestigde wijk met weinig nieuwkomers. Ouders kiezen voor de dichtstbijzijnde school. Logisch dus dat De Verwondering in een nieuwbouwwijk veel meer aanmeldingen krijgt."

Bestaansnorm

Om dezelfde reden blijft de aanwas bij scholen in Dukenburg (Aldenhove en Meiboom) en Lindenholt (Lindenhoeve) achter. Deze scholen zijn inmiddels onder de officiële 'bestaansnorm' gezakt van 180 leerlingen. Volgens Janssen is dat voor Conexus geen directe aanleiding de scholen te willen sluiten. ,,Het is een groot goed dat leerlingen naar de school kunnen gaan in hun eigen woonbuurt. Gelukkig dat we in Nijmegen ervoor kiezen dit soort scholen open te houden zolang de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd kan blijven."