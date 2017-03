Knuffelen met een kat tijdens een kop thee in het Nijmeegs kattencafé

Het is vandaag - donderdag - nog de hele dag de laatste dag van de crowdfundingsactie. Maar het streefbedrag van 19.740 euro is al gehaald. Hiervan kan het pand aan de Van Welderenstraat 46 tot kattencafé worden verbouwd. Versteeg hoopt zelfs op 120 procent ervan, zodat achter het café ook een tuin met vide kan worden aangelegd.



Feest

Dit wordt vanavond vanaf 19.00 uur gevierd met een feestje in het toekomstige kattencafé. Versteeg hoopt in juni de deuren officieel te kunnen openen. Dan wonen er waarschijnlijk vijf of zes geadopteerde katten. Dit worden er uiteindelijk maximaal acht. Cafébezoekers kunnen te midden van de katten een drankje of kop soep nuttigen.