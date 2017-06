Koning in Nijmegen voor opening congres Velo City

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heette de congresgangers uit tachtig landen welkom. Met het fietscongres Velo-city wil Gelderland zich opnieuw op de kaart zetten als dé fietsprovincie van Nederland. In vier dagen tijd komen er in Arnhem en Nijmegen ruim 1.500 fietsprofessionals over de vloer. Zij bespreken onder meer de laatste ontwikkelingen op fietsgebied en praten over het fietsvriendelijk inrichten van steden en regio's. In totaal zijn er meer dan 250 sprekers uit veertig landen. Het thema van de fietsconferentie is 'the freedom of cycling'. Voorgaande edities van het evenement waren onder meer in Tapei en Rio de Janeiro.