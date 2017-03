Lawineslachtoffer Marcel wordt zaterdag begraven

Knuffelen met een kat tijdens een kop thee in het Nijmeegs kattencafé

14:34 NIJMEGEN - Het kattencafé in Nijmegen gaat er komen. Initiatiefneemster Sanne Versteeg vertelt enthousiast dat het bedrag van ruim negentienduizend euro dat nodig is om kattencafé Balthazar te beginnen, binnen is.