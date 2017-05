Leider GroenLinks stapt uit Nijmeegse politiek

Hij wil meer tijd voor zijn gezin, zo maakt hij vandaag op de website van zijn partij bekend.



Talent

De 38-jarige Boekhorst geldt binnen zijn partij als een groot politiek talent. Hij zorgde vier jaar geleden als lijsttrekker ervoor dat zijn partij, traditioneel groot in Nijmegen, zich handhaafde op acht zetels. Dat was tegen de landelijke trend in: GroenLinks verloor in die periode overal veel aanhang.



Dochter

Dat hij uit de politiek vertrekt, is onverwacht: binnen de politiek werd er van uitgegaan dat hij zich herkiesbaar zou stellen als lijsttrekker en mogelijk een wethouderspost ambieerde. ,,Maar ik kies voor mijn gezin’’, stelt Boekhorst. ,,Ik heb een dochter die groter wordt en waar ik er meer voor wil zijn.’’