Lekker warm, nu is het echt lente!

Proef met smalle Graafsebrug in drukke periode

9:19 NIJMEGEN - De aangekondigde versmalling van de Graafsebrug staduitwaarts wordt pas doorgevoerd als een serieuze proef heeft uitgewezen dat dit niet tot opstoppingen op de Graafseweg, Keizer Karelplein en in de omliggende wijken leidt. Dat is de uitkomst van een raadsdebat woensdagavond in de Nijmeegse raad over deze verkeersingreep.