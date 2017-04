Lidl Weezenhof vandaag weer open vanaf 08.00 uur

NIJMEGEN- De Lidl in de Nijmeegse wijk Weezenhof is vandaag, na de verwoestende brand in het winkelcentrum van een dag eerder, weer gewoon geopend vanaf 8.00 uur. In de vroege uren werd nog gauw de laatste hand gelegd aan de inrichting van de winkel. ,,We zijn er weer helemaal klaar voor’’, aldus een bedrijfsleider van Lidl in de winkel.