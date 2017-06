Man belt herhaaldelijk 112: 'Ik laat een bom ontploffen!'

Uit de hand gelopen vuurtje in de tuin slaat bijna over op huis

6 juni NIJMEGEN - Bij een huis aan de Maerlantstraat in de Nijmeegse wijk Willemskwartier is dinsdagavond rond 21.45 uur brand uitgebroken. Het leek in eerste instantie te gaan om een brand op de bovenverdieping van het huis, maar later bleken de vlammen vanuit de tuin te komen.