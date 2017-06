Man snijdt zichzelf in polsen op Nijmegen CS

Veiliger op het water met een app

20 juni NIJMEGEN - Een bijna aanvaring, een zwemmer in de vaargeul of onveilig vaargedrag. Wie het ziet of meemaakt, kan het sinds deze week op zijn mobiele telefoon melden met een speciaal ontwikkelde app. Rijkswaterstaat wil zo de veiligheid op het water verbeteren.