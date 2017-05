Man wil niet met ambulance mee na botsing in Nijmegen

Eerste bewoners in karakteristieke spoorwegloods Ooysedijk

19 mei NIJMEGEN - Het was ooit een buizenfabriek, er zaten tal van metaalbewerkingsbedrijven en er werden in een ver verleden nog fietsen gemaakt. Maar sinds kort zijn er huizen in de karakteristieke spoorwegloods aan de Ooysedijk in Nijmegen. De eersten worden sinds enkele weken bewoond.