'Mark was een fantastische gozer'

NIJMEGEN - ,,Een fantastische gozer.'' Zo kennen ze Mark. Het bericht van het lawine-ongeluk in de Franse Alpen kwam bij zijn collega’s van AFAS Software in Leusden als een mokerslag. ,,We zijn een hecht familiebedrijf'', zegt Bas van der Veldt, algemeen directeur van het bedrijf met meer dan vierhonderd werknemers.

Het stoffelijk overschot van Mark is nog steeds niet gevonden.

Mark, opgegroeid in Dodewaard, werkte na zijn studie Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit anderhalf jaar bij een bank. Twee jaar geleden solliciteerde hij bij AFAS Software. ,,Drive en enthousiasme, dat was bij Mark 300 procent. Hij werkte het laatste jaar als consultant, reisde het land door naar klanten voor de implementatie van software.''

Contact

Op de tragische dag van het ongeluk – dinsdag - hadden collega’s nog app-contact met Mark: ‘He joh’. Over de toffe dingen waar ze mee bezig waren, over mooie nieuwe klanten.

Betrokkenheid

Wat Mark ook bijzonder maakte was zijn maatschappelijke betrokkenheid. ,,Hij was coach van een gezin dat uit Irak was gevlucht. Als je dat op je 25 ste belangrijk vindt en daarmee bezig bent, dat geeft wat aan. Mark had het hart op de juiste plek.''

Bijeenkomst

Vrijdagmiddag kwamen alle collega’s van Mark bijeen in het theater van AFAS in Leusden. Om stil te staan bij wat er is gebeurd. Om kaarsjes op te steken en om Mark te gedenken. ,,De impact is groot. Wat zullen we hem missen. En wat een mooie dingen heeft hij gedaan in die twee jaar.''

Herdenking