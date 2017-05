'Meer geld nodig voor onderzoek naar te vroeg geboren baby's'

NIJMEGEN - Er is meer geld nodig voor onderzoek naar baby's die veel te vroeg worden geboren, vinden Nijmeegse kinderartsen. Ilse Bruntink beviel na 27 weken van haar dochter. ,,Ik was zo bang dat ik haar moest opgeven.’’

Vrolijk kijkt Lieneke deze zaterdag rond in het ziekenhuis. De geboorte van een kind is al een wonder op zichzelf, maar dat deze peuter hier rondloopt mag extra bijzonder genoemd worden.

Vechter

Twee jaar en vier maanden geleden kwam ze ter wereld. Drie maanden voor de geplande datum, 800 gram licht en te klein voor haar leeftijd. De eerste drie maanden bracht Lieneke hier door, in het Radboudumc in Nijmegen. Niet alleen bij de geboorte was het de vraag of Lieneke het zou halen, ook daarna moesten Ilse (39) en haar man Jeroen (41) nog drie keer vrezen voor haar leven. ,,Maar we zagen al snel dat het een vechter is.’’ Nu zijn ze, samen met zo'n honderd andere ouders, eventjes terug in het Radboudumc voor de aftrap van de stichting Small4all.

Bang

,,Ondanks alle aandacht en goede zorgen van artsen en verpleegkundigen, voelt het alsof mijn moederschap me is afgepakt’’, vertelt Ilse, die door een zwangerschapsvergiftiging en andere complicaties vroegtijdig en onder volledige narcose moest bevallen via een keizersnede. Pas na een paar uur zag ze haar dochter voor het eerst, in een couveuse.

,,Je kunt alleen maar hopen dat het goed afloopt’’, zegt Jeroen. Ilse: ,,Pas na een maand zag ik Lieneke voor het eerst zonder slangetjes aan haar lijfje. Ik hield van haar, maar durfde me in het begin niet goed te hechten. Ik was zo bang dat ik haar moest opgeven.’’ En eenmaal thuis bleven de zorgen en het extra werk dat Lieneke met zich meebracht. ,,Er gebeurde zo veel, voordat ik er erg in had, was het eerste jaar voorbij.’’

Complicaties

Want als een kindje uit de couveuse mag, betekent dat niet dat alles koek en ei is. ,,Veel mensen denken dat. Maar vaak zijn er allerlei complicaties.’’ Bijvoorbeeld omdat bloedvaten en organen eenmaal uit de baarmoeder veel vroeger dan bedoeld aan het werk moeten. Infecties liggen op de loer, bloedtransfusies zijn vaak noodzakelijk.

Bij Lieneke hebben met name haar longen een klap gehad. Ze zijn beschadigd, daardoor is ze bijna permanent verkouden en kortademig. Ze heeft al een paar longontstekingen achter de rug. Maar nu, na ruim twee jaar, is het leven van het jonge gezin in rustiger vaarwater terechtgekomen.

All4small

Zaterdag was de officiële aftrap van All4small, een stichting die is verbonden aan het Amalia Kinderziekenhuis, onderdeel van het Radboudumc in Nijmegen. Doel is geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar kinderen die te vroeg zijn geboren en/of kampen met afwijkingen. Dat is zeer nodig, zegt kinderarts René Matthijsse. ,,Het gaat hier om een kleine patiëntengroep, daarvoor is niet veel onderzoeksgeld beschikbaar. Maar ook mijn patiënten zijn het waard. Ze staan nog helemaal aan het begin van het leven. Als je ze een betere start geeft, dan hebben zij daar de rest van hun leven wat aan. En dat bespaart uiteindelijk de maatschappij, ons allemaal, weer geld.’’ Jaarlijks worden er in het Amalia Kinderziekenhuis 500 zieke en/of te vroeg geboren zuigelingen (tussen 24 en 32 weken oud) opgenomen.