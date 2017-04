Meer lucht voor astma-patiëntjes én ziekenhuis dankzij app

NIJMEGEN - ,,Het is mooi dat we het aantal ziekenhuisbezoeken terug kunnen dringen, zonder dat de zorg er minder goed door wordt’’, zegt kinderlongarts Peter Merkus van het Nijmeegse Radboudumc, terwijl hij een presentatie over de Luchtbrug opent. Dankzij deze app voor jonge astma-patiënten, waarmee het Radboudumc nu experimenteert, hoeven kinderen met astma minder vaak naar het ziekenhuis en worden honderden euro's per patiënt bespaard.

De Luchtbrug is eigenlijk een online astmakliniek, licht Merkus toe. ,,Astmazorg was tot nu toe heel traditioneel: een kind komt voor controle naar het ziekenhuis en gaat dan weer naar huis. Zo gaat dat bij een gemiddeld kind met astma 3 à 4 keer per jaar. Dat betekent dat een patiëntje tussendoor steeds zo'n 100 dagen buiten beeld is, terwijl je met astma juist regelmatig wilt monitoren. Dankzij de Luchtbrug kunnen we dat nu.’’

Een belangrijk onderdeel van die monitoring is een online vragenlijst. Met de arts wordt afgestemd hoe vaak het kind de vragenlijst via de Luchtbrug in moet vullen. Na beantwoording volgt een 'astma-score', zegt Merkus. ,,Is die minstens 20, dan betekent dat dat het goed gaat. Is de score onder de 20, dan krijgen zowel de patiënt als de ouders een melding via de app en kan er een afspraak met de arts worden gemaakt.’’

De Luchtbrug verbetert niet alleen het toezicht, het scheelt ook veel tijd. Zo vertelt Ria Montanus, moeder van de 12-jarige Ties uit Nijmegen: ,,Eerst moesten we naar het ziekenhuis, deed Ties een blaastest en ging hij langs de kinderlongarts. Dan was je zo de hele middag kwijt. Nu hoeven we nog maar één keer per jaar te gaan, en zien in de tussentijd zowel artsen als wij online hoe het gaat. En als ik een vraag mail via de app, krijg ik binnen een dag antwoord. Je hebt dus kortere lijntjes met het ziekenhuis, terwijl je er minder komt.’’

Volgens Peter Merkus van het Radboudumc is de zorg voor astma-patiëntjes dankzij de Luchtbrug niet alleen beter, het is ook nog een stuk goedkoper. Het gebruik van het online systeem levert een besparing op van 224 euro per patiënt per jaar, rekent de kinderlongarts voor. ,,Als we dit landelijk in zouden voeren, zouden we 4.8 miljoen euro per jaar kunnen besparen.’’ De proef met de Luchtbrug loopt nu in een paar ziekenhuizen, maar het is de bedoeling dat daar het komende jaar nog zeker 12 tot 15 bij komen.

Volledig scherm Ties (12) en de Luchtbrug-app. © VGZ

Volledig scherm Een arts bekijkt de resultaten van een ingevulde vragenlijst. © VGZ