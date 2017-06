Met 1.300 man de nacht in voor de vluchtelingen; op naar Arnhem

Politie zwijgt over arrestatie van 'man met wapens in huis'

16 juni NIJMEGEN - De politie wil niets zeggen over de aanhouding van een Nijmegenaar, die door een arrestatieteam in zijn woning is opgepakt. De man werd woensdagavond in zijn woning aan de Graafseweg in de boeien geslagen. Voor ogen van geschrokken buurtbewoners werd hij geblinddoekt afgevoerd.