Milow, BLØF en Racoon: 'Vergeten' Gofferttheater nieuwe zomerhotspot

Er is meer te doen dan ooit in het Openluchttheater van De Goffert. Zo komen er deze zomer onder anderen Racoon, BLØF, Milow en Douwe Bob spelen. Het aloude theater, dat lang vergeten in een hoek van het Goffertpark lag, is aan een twee jeugd begonnen, sinds de programmeurs van Doornroosje er zich over ontfermd hebben. Ook andere organisaties maken gebruik van de buitenaccommodatie.

Zomerpodium

,,We willen het theater in het Goffertpark verder ontwikkelen als zomerpodium’’, legt programmeur Robert Meijerink uit. ,,Het is een sfeervolle plek voor openluchtconcerten.’’ Het theater biedt 900 zitplaatsen en bij staconcerten kunnen er 1.500 mensen in.

Het Nijmeegse poppodium kreeg het openluchttheater in 2010 min of meer in de maag gesplitst. Er gebeurde in die jaren niet veel. Alleen Kids ‘n’ Billies, een rock-‘n-rollfestival voor het hele gezin, was een vast programmaonderdeel.

Opgeknapt

Het theater is nu opgeknapt en er zijn overkappingen gemaakt. Ook heeft Doornroosje het podium bij andere organisaties onder de aandacht gebracht. Zo heeft Het Gelders Orkest er de afgelopen drie jaar gespeeld.